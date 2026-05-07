Собянин сообщил о сбитии 33-го беспилотника, направлявшегося к Москве

Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен системой ПВО Минобороны РФ. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Отмечается, что в настоящий момент на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

Это уже 33-й беспилотник, сбитый в ходе атаки на столичный регион. Первые дроны были обнаружены и ликвидированы примерно в 03:19.

На фоне атак аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово временно переходили в режим работы с ограничениями для безопасности полетов. Сейчас такие меры действуют только во Внуково.