07 мая, 10:10Мэр Москвы
Собянин: система ПВО отразила атаку еще трех БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО Минобороны России сбили еще три беспилотника, летевших на Москву в четверг, 7 мая. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.
По словам мэра столицы, сейчас специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
На фоне продолжающихся атак БПЛА, общее количество которых достигло 20, аэропорты Внуково и Домодедово объявили о временном ограничении работы. Данные меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.
В свою очередь, Шереметьево переходило к обслуживанию рейсов по согласованию с соответствующими органами. Однако в настоящее время авиагавань функционирует в обычном режиме.