Собянин: система ПВО отразила атаку еще трех БПЛА на подлете к Москве

Средства ПВО Минобороны России сбили еще три беспилотника, летевших на Москву в четверг, 7 мая. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра столицы, сейчас специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

На фоне продолжающихся атак БПЛА, общее количество которых достигло 20, аэропорты Внуково и Домодедово объявили о временном ограничении работы. Данные меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

В свою очередь, Шереметьево переходило к обслуживанию рейсов по согласованию с соответствующими органами. Однако в настоящее время авиагавань функционирует в обычном режиме.