Магнитные бури возможны на Земле 7 и 8 мая

Ученые зафиксировали повышенную вероятность образования магнитных бурь и геомагнитных возмущений на Земле 7 и 8 мая. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Это связано с ожидаемым ростом скорости солнечного ветра возле планеты. В частности, шансы на геомагнитные возмущения оцениваются учеными как 2/3, из которых по 1/3 шанса на магнитную бурю (красный уровень) и по 1/3 – на слабые геомагнитные возмущения (желтый уровень). При этом с вероятностью 1/3 магнитное поле Земли удержится в зеленой зоне.

"Общая интенсивность события на данный момент оценивается как средняя. Следующий, более сильный, период возмущений ожидается с 15 по 18 мая", – добавили исследователи.

В целом общая активность светила низкая. Но к концу недели не исключен рост солнечных вспышек из-за выхода к Земле крупных пятен на Солнце.

Ученые обнаружили семь групп пятен на обращенной к планете стороне светила еще в конце апреля. Происходящие в них вспышки достаточно слабые, но всплеск солнечной активности еще не закончился, указывали исследователи.

