Певица Семенович назвала себя достоянием России

Певица и актриса Анна Семенович назвала себя достоянием России. Такое заявление она сделала в интервью РИА Новости.

"Вы знаете, я такая красивая женщина, что я угроза для всех. Был смешной мем, что я достояние России. Это да, я женщина с такими формами и такими поступками, что я достояние России, а значит, и угроза для Украины", – сказала исполнительница.

Семенович поддержала СВО после ее начала. Она неоднократно посещала зону проведения спецоперации, в том числе Луганск и Донецк, чтобы поддержать российских военных. В 2022 году ее внесли в перечень лиц, угрожающих безопасности Украины.

Ранее актриса призналась, что хотела бы сыграть в кино серьезную драматическую роль. По ее словам, в основном она играет комедийные роли, так как вокруг ее образа сложился определенный стереотип и для большинства она "улыбчивая, позитивная и добрая". Однако, уточнила Семенович, она может быть другой.