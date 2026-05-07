Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Новости

07 мая, 11:13

Город

Дом по программе реновации появится на Краснолиманской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Многоквартирный жилой дом по программе реновации возведут на Краснолиманской улице в Южном Бутове. Его градостроительный план уже утвержден, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Здание появится на земельном участке, площадь которого составляет 0,79 гектара. Согласно плану проекта, внутри разместят 16 тысяч квадратных метров жилой площади, которая будет передана новоселам с полной отделкой.

"На первом этаже откроются аптеки, магазины товаров повседневного спроса и пункты обслуживания, чтобы жители могли решать ежедневные бытовые вопросы рядом с домом", – цитирует Овчинского портал мэра и правительства города.

Новостройку расположат вблизи станции "Улица Скобелевская" Бутовской линии метро, до которой можно будет дойти за 10–12 минут или добраться на общественном транспорте.

Вместе с тем в непосредственной близости будет находиться ландшафтный заказник "Южное Бутово" с лесными маршрутами и зонами отдыха. Подчеркивается, что такое сочетание удобства транспортной доступности и близости к зеленым зонам делает район очень привлекательным.

Еще один жилой дом по реновации построят на Авиамоторной улице. Шестисекционное здание будет включать 393 квартиры, девять из которых адаптированы для людей с ограниченными возможностями.

Помимо внутренних удобств, специалисты также приведут в порядок территорию вокруг объекта. В частности, там оборудуют детские и спортивные площадки с каучуковым покрытием, обустроят зоны отдыха с дорожками, лавками и озеленением.

Читайте также

