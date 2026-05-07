Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 09:57

Происшествия

Адвокату Карабанову предъявлено обвинение в мошенничестве на 7 млн рублей

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Адвокату Александру Карабанову предъявлено обвинение в мошенничестве на 7 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По информации следствия, в ноябре 2024 года к Карабанову обратился гендиректор коммерческой организации, в отношении которого расследовалось уголовное дело о мошенничестве при поставках продукции для нужд АО "Концерн Калашников".

Адвокат убедил его в том, что может оказать влияние на ход расследования, а также содействовать тому, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности. Для этого Карабанов планировал использовать свои связи в правоохранительных органах.

В итоге адвокат потребовал 7 миллионов рублей. Из них 2 миллиона – как аванс, который якобы был предназначен для передачи должностным лицам следственных органов.

Деньги были переданы 26 ноября 2024 года в коллегии адвокатов, которая находится на улице Маросейке в Москве. При этом, по информации СК, Карабанов фактически не собирался передавать средства должностным лицам, а также не мог повлиять на результаты расследования. Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Его деятельность была выявлена в ходе совместной работы следователей столичного СК и оперативных служб, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также иных возможных эпизодов противоправной деятельности", – заключили в ведомстве.

О задержании Карабанова стало известно 7 мая. При этом в адвокатской конторе "Карабанов и партнеры" ситуацию комментировать не стали.

До адвокатской практики фигурант 10 лет проработал в следственных органах МВД. В 2016 году он представлял интересы семьи осужденного за коррупцию полковника полиции Дмитрия Захарченко. Осенью 2017-го защищал бизнесмена Умара Джабраилова по делу о стрельбе в московском отеле. Среди других его клиентов в разное время числились ресторатор Юрий Белойван и семья певицы Жанны Фриске.

