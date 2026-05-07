07 мая, 09:32Происшествия
Один человек погиб после атаки ВСУ по служебному микроавтобусу в Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Женщина погибла после целенаправленного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по служебному микроавтобусу в селе Вознесеновка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"От лица всех жителей Белгородской области приношу самые искренние соболезнования ее родным и близким. Это невосполнимая и тяжелая утрата для всех нас", – написал он в канале в МАХ.
По словам главы региона, атака произошла в момент, когда транспорт перевозил сотрудников одного из предприятий. В результате еще двое мужчин оказались ранены.
Еще одной целью украинских боевиков стали несколько жилых домов в городе Брянске. Предварительно, травмы получили 13 человек. Им оказали необходимую медпомощь.
Повреждения, в свою очередь, были зафиксированы в 2 многоквартирных домах, более 20 квартирах и 40 автомобилях. Как уточнил губернатор Александр Богомаз, осмотр других последствий атаки продолжится в светлое время суток.