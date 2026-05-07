График движения поездов на МЦД-2 изменится с 9 по 11 мая

График движения поездов на второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится с 9 по 11 мая. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Корректировки связаны с проведением Российскими железными дорогами капитального ремонта путевой инфраструктуры на участке Павшино – Тушино.

В частности, на Рижском направлении в этот период планируется увеличение интервалов движения составов. На участке от станции Курская до Нахабина они достигнут 1 часа 40 минут.

Кроме того, на участке от Тушинской до Пенягина электрички в обе стороны будут ходить по пути "на Нахабино". Еще часть поездов со стороны станции Нахабино сократит маршруты до и от Тушинской, а некоторые вагоны дальнего пригорода – в/на станцию Нахабино.

В то время на Курском направлении время ожидания электричек возрастет до 30–40 минут. Часть поездов будет следовать до и от Курской и Царицыно.

Департамент призвал горожан заранее сверяться с расписанием на сайте или в приложении перевозчика.

Изменение работы в День Победы также планируется и в метро в центре Москвы. Корректировки начнут действовать с 05:30 и коснутся семи станций Арбатско-Покровской линии.

В этот период они будут открыты только для входа и пересадки пассажиров. Более того, Дептранс рекомендовал пассажирам быть готовыми к другим аналогичным ограничениям во время проведения мероприятий.