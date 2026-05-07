07 мая, 10:52

Происшествия

Новорожденному сломали череп в роддоме на Камчатке

Новорожденному сломали череп в роддоме на Камчатке, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов края.

Мать младенца поступила в Камчатский краевой родильный дом в апреле 2023 года. На следующий день у нее начались роды. Оказалось, что родить естественным путем она не сможет из-за физиологических особенностей. Было принято решение провести кесарево сечение, но через несколько дней после родов состояние новорожденного резко ухудшилось. Младенца госпитализировали.

В ходе обследования выяснилось, что у ребенка вдавленный перелом левой теменно-височной области и судорожный синдром. Позже экспертиза страховой компании установила, что кесарево сечение провели по показаниям, но с опозданием.

Помимо этого, были найдены проблемы с оформлением медицинской документации, поскольку в бумагах не зафиксирован факт травмирования ребенка.

Суд назначил дополнительную экспертизу, которая подтвердила, что ошибки сотрудников роддома повлияли на состояние младенца, а также привели к развитию тяжелых нарушений. В результате суд встал на сторону семьи, медучреждение должно выплатить родителям компенсацию – по 1,5 миллиона рублей матери и отцу и по 200 тысяч рублей каждой из двух бабушек.

Ранее нейрохирурги Морозовской больницы в Москве прооперировали 11-месячного ребенка, упавшего с пеленального столика. Родители младенца обратились за помощью, когда заметили у него отек на голове и появившуюся рвоту. При обследовании специалисты выявили перелом правой теменной кости и гематомы.

Компьютерная томография в больнице также показала повреждения головного мозга, поэтому врачам пришлось провести операцию по восстановлению костных фрагментов. Операция прошла успешно. Ребенка выписали из больницы на пятый день после операции.

