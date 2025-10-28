Московские хирурги спасли младенца после падения с пеленального столика

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Нейрохирурги Морозовской больницы в Москве прооперировали 11-месячного ребенка, упавшего с пеленального столика. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы в телеграм-канале.

Родители младенца обратилась за помощью, когда заметили у него отек на голове и появившуюся рвоту. При обследовании специалисты выявили серьезные травмы от падения и ушиба – перелом правой теменной кости и гематомы.

Компьютерная томография в больнице также показала повреждения головного мозга, поэтому врачам пришлось провести операцию по восстановлению костных фрагментов.

"Операция прошла успешно, и мы смогли помочь ребенку", – рассказали в Морозовской больнице.

В настоящее время ребенок чувствует себя хорошо. Его выписали из больницы на пятый день после операции.

Ранее врачи детской городской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова спасли девочку с редким врожденным дефектом брюшной стенки. Еще во время пренатальной диагностики у плода выявили омфалоцеле – аномальное развитие брюшной стенки. А когда ребенок появился на свет, медики провели эффективное поэтапное лечение.

