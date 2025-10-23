Московские врачи спасли девочку с редким врожденным дефектом

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Медики детской городской клинической больницы (ДГКБ) имени Н. Ф. Филатова спасли девочку с редким врожденным дефектом брюшной стенки. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Благодаря мощному инфраструктурному каркасу и инновационным методикам мы можем выявлять патологии у малышей, еще даже не появившихся на свет, и помогать им", – рассказала Ракова.

Омфалоцеле – аномальное развитие брюшной стенки – впервые выявили у девочки еще во время пренатальной диагностики в столичном центре женского здоровья. Петли кишечника и печень ребенка выступали наружу через пупочное кольцо и были защищены только тонкой оболочкой.

"Патология встречается только у одного из 10 тысяч новорожденных", – добавила заммэра.

Из-за большого размера дефекта и опасности при родах медики решили делать кесарево сечение. В перинатальном центре ГКБ № 31 имени академика Савельевой ребенок благополучно появился на свет.

Затем врачи ДГКБ имени Филатова, тоже наблюдавшие за развитием плода во время беременности, применили собственную усовершенствованную методику поэтапного лечения. Специалисты подключили ребенка к специальной вакуумной системе, которая создавала отрицательное давление.

Органы, находившиеся снаружи, постепенно в течение нескольких дней возвращались на место. На этом этапе малышке даже не потребовалась анестезия. Позже под наркозом врачи провели пластику брюшной стенки.

"Такой максимально щадящий и безболезненный способ позволил избежать негативных последствий, которые могли возникнуть при резком одномоментном вмешательстве", – пояснила Ракова.

Через 10 дней после успешного лечения девочку выписали домой. Сейчас она растет и набирает вес. Сотрудники Филатовской больницы продолжат заботиться о ней уже в специальном центре ранней помощи. За здоровьем ребенка будет следить команда высококвалифицированных специалистов.

Ранее стало известно, что врачи НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского помогли мужчине с редкой генетической аномалией. 10 лет он чувствовал боль в левой руке и терял над ней контроль из-за врожденной патологии. Пациенту сделали операцию по удалению ребра через миниатюрные проколы.

