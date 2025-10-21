Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 12:02

Общество

Московские врачи провели уникальную операцию по удалению ребра через проколы

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Врачи НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского помогли мужчине с редкой генетической аномалией, проведя операцию по удалению ребра через миниатюрные проколы. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, мужчина 10 лет испытывал боль в левой руке и терял над ней контроль из-за врожденной патологии. Его ребра срослись неправильно и сдавливали ключевые артерии и нервы.

"Наши врачи мастерски выполнили уникальную операцию, которая ранее считалась крайне сложной и рискованной. Московские хирурги первыми в стране применили новую миниинвазивную методику и с помощью специального оборудования провели операцию торакоскопически, то есть максимально бережно", – рассказала Ракова.

Заммэра уточнила, что через проколы врачам удалось "зайти" инструментами в пространство между внутренней поверхностью грудной клетки и легкими. Ребро постепенно извлекали, предварительно разделив на фрагменты.

Операция длилась 4 часа и прошла успешно. Данный метод позволил облегчить реабилитацию и снизить риски осложнений. Пациента перестали беспокоить боли в руке, его выписали домой.

Ранее московские врачи детской городской клинической больницы святого Владимира совместно со специалистами ЦИТО имени Приорова провели операцию подростку с тяжелой деформацией позвоночника. Угол его искривления составлял 80 градусов.

За несколько часов хирурги установили 21 винтовое крепление и пропустили через них гибкие полимерные корды, что позволило исправить деформацию и сохранить движения пациента.

Почти 60 тыс высокотехнологичных операций провели по полису ОМС за 6 месяцев в Москве

Читайте также


медицинаобществогород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика