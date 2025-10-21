Московские врачи провели уникальную операцию по удалению ребра через проколы

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Врачи НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского помогли мужчине с редкой генетической аномалией, проведя операцию по удалению ребра через миниатюрные проколы. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, мужчина 10 лет испытывал боль в левой руке и терял над ней контроль из-за врожденной патологии. Его ребра срослись неправильно и сдавливали ключевые артерии и нервы.

"Наши врачи мастерски выполнили уникальную операцию, которая ранее считалась крайне сложной и рискованной. Московские хирурги первыми в стране применили новую миниинвазивную методику и с помощью специального оборудования провели операцию торакоскопически, то есть максимально бережно", – рассказала Ракова.

Заммэра уточнила, что через проколы врачам удалось "зайти" инструментами в пространство между внутренней поверхностью грудной клетки и легкими. Ребро постепенно извлекали, предварительно разделив на фрагменты.

Операция длилась 4 часа и прошла успешно. Данный метод позволил облегчить реабилитацию и снизить риски осложнений. Пациента перестали беспокоить боли в руке, его выписали домой.

Ранее московские врачи детской городской клинической больницы святого Владимира совместно со специалистами ЦИТО имени Приорова провели операцию подростку с тяжелой деформацией позвоночника. Угол его искривления составлял 80 градусов.

За несколько часов хирурги установили 21 винтовое крепление и пропустили через них гибкие полимерные корды, что позволило исправить деформацию и сохранить движения пациента.

