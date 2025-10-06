Уникальную операцию при тяжелой деформации позвоночника провели в Москве

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Столичные врачи детской городской клинической больницы святого Владимира совместно со специалистами ЦИТО имени Приорова провели уникальную операцию подростку с тяжелой формой кифоза. Об этом сообщила заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

По ее словам, 17-летний пациент попал в медучреждение с углом искривления позвоночника 80 градусов, что относилось к тяжелой инвалидизирующей стадии. Юношу беспокоили постоянные боли в спине, повышенная утомляемость и риск осложнений со стороны внутренних органов.

Как отметила Ракова, традиционные методы лечения подобных патологий предполагали установку титанового стержня, который фиксирует позвоночник в исправленном положении, но делает грудной отдел полностью неподвижным.

"Сегодня мы можем предложить метод, исправляющий деформацию при сохранении подвижности тела и качества жизни. Это настоящий прорыв в детской медицине, открывающий новые перспективы и возможности в лечении пациентов с такой патологией", – подчеркнула заммэра.

Операция длилась несколько часов. Хирурги установили 21 винтовое крепление и пропустили через них гибкие полимерные корды. Эта конструкция позволила полностью исправить деформацию, сохранив при этом движения пациента.

После успешного проведения операции юноша был выписан домой на реабилитацию.

