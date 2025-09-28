Собянин: в Москве провели трансплантацию фрагмента кисти от донора

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Уникальную операцию – трансплантацию фрагмента кисти от донора – провели в институте имени Н. В. Склифосовского, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Операция длилась девять часов, при этом для разных этапов потребовалось несколько операционных. Мэр отметил, что специалисты отделения имеют большой опыт в подборе иммуносупрессивной терапии после трансплантации органов, она позволяет не допустить отторжения.

После операции пациент был переведен в реанимацию, ему предстоит пересадка почки и поджелудочной железы.

Собянин поблагодарил врачей за их профессионализм и подчеркнул, что это позволяет выполнять сложнейшие операции, а также пожелал пациенту здоровья и скорейшего выздоровления.

Ранее столичные врачи спасли мужчину, которому во время ремонта на руки упал металлический профиль и отсек семь пальцев. Первая операция, проведенная на правой руке, продолжалась 14 часов. Вторая операция на левой руке заняла 10 часов. Пациента выписали из стационара через 12 дней после операции, ему предстоит реабилитация под постоянным контролем кистевого терапевта.

