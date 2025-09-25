Московские врачи в больнице Вересаева спасли 21-летнего студента с инсультом

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи Городской клинической больницы имени В. В. Вересаева в Москве спасли 21-летнего студента с инсультом, который мог привести к полному параличу при сохраненном сознании – "синдрому запертого человека". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.

Пациента доставили в региональный сосудистый центр менее чем через два часа после появления первых симптомов. Обследование выявило тромб в крупной артерии мозга, который создавал угрозу обширного инфаркта ствола головного мозга.

Ситуацию осложняли сопутствующие диагнозы – аневризма подключичной артерии, закупорка сосудов плеча и подозрение на синдром Такаясу. Это делало стандартное лечение тромболизисом опасным из-за риска разрыва аневризмы.

"В таком молодом возрасте подобные инсульты крайне редки, мы понимали – действовать надо быстро. Совместно с эндоваскулярными хирургами было принято решение о немедленной тромбоэкстракции – единственном методе восстановления кровотока в такой ситуации", – отметила заведующая неврологическим отделением для больных ОНМК Тамара Сырыгина.

Через небольшой прокол в бедренной артерии врачи с помощью катетера удалили тромб и полностью восстановили кровоток. Уже через четыре часа после операции симптомы стали исчезать, а через неделю студент был выписан полностью здоровым.

