19 марта, 18:18

Юрист Георгиева рассказала, как вернуть купленный в кредит товар

Купленный в кредит товар можно вернуть обратно, при этом уже уплаченные потребителем проценты обязан возместить магазин. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, в российском законодательстве нет статей, которые бы ограничивали гражданина в возврате купленного в рассрочку или кредит товара. Поэтому в данном случае, как и при любой покупке, действует закон "О защите прав потребителей".

"Согласно ему, качественную вещь (если она не входит в "Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену", установленный постановлением Правительства РФ № 2463) можно вернуть обратно в магазин в течение 14 дней, не считая дня покупки. А если она была приобретена дистанционно, то в течение 7 дней", – пояснила эксперт.

При обнаружении недостатков вернуть можно любой товар в течение его гарантийного срока или в период не более двух лет, добавила юрист.

При необходимости вернуть деньги за взятый в кредит товар надо обратиться в магазин с письменной претензией. В ней, кроме причины возврата вещи и номера счета, на который можно перечислить средства, важно указать, что для покупки был оформлен заем, и указать проценты, которые по нему уже были выплачены.
Продавец обязан возместить покупателю сумму покупки плюс проценты как убытки, связанные с покупкой. Однако важно учитывать, что, пока магазин не удовлетворил претензию, клиент должен продолжать вовремя вносить платежи по кредиту или полностью его закрыть. В противном случае пени придется оплачивать из своего кармана, заключила Георгиева.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что администрация магазина не вправе назначить штраф покупателю, который попробовал продукт в торговом зале. Максимум, что может сделать продавец, – потребовать оплатить товар или вызвать полицию при подозрении на хищение.

