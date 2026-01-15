Форма поиска по сайту

15 января, 19:29

Общество
Юрист Русяев объяснил, что грозит покупателю за пробу продуктов в магазине до оплаты

Юрист объяснил, можно ли есть продукты в магазине до оплаты на кассе

Фото: 123RF.com/uximetcpavel

Магазин не вправе оштрафовать или задержать покупателя, который попробовал продукт до оплаты, рассказал Москве 24 юрист Илья Русяев.

По его словам, прямого запрета на употребление продуктов в торговом зале в федеральном законодательстве нет. При этом до момента оплаты товар остается собственностью магазина. Покупатель же получает право на владение им только с момента расчета на кассе.

Поэтому, вскрывая упаковку в торговом зале, потребитель рискует создать конфликтную ситуацию с администрацией. Однако назначить нарушителю штраф в этом случае она не может. Максимум, что вправе сделать продавец, – это потребовать оплатить товар или вызвать полицию при подозрении на хищение.
Илья Русяев
юрист

Проводить административное задержание охрана магазина тоже не имеет права согласно статье 27.3 КоАП РФ, отметил эксперт.

"Однако, если человек съел или выпил продукт в магазине, а потом ушел, не заплатив за него, это будет квалифицироваться как хищение. При сумме товара до 1 тысячи применят статью о мелком хищении (7.27 КоАП РФ). Штраф составит до пятикратной стоимости украденного, но не менее 1 тысячи рублей", – пояснил юрист.

Если же продукт стоил от 1 тысячи до 2 тысяч 500 рублей, оштрафовать по той же статье могут на сумму в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 тысяч, добавил специалист.

При повторном нарушении ответственность уже наступит по уголовной статье о мелком хищении (158.1 УК РФ). Она предусматривает различные виды наказаний, начиная от штрафа в размере до 40 тысяч рублей, заканчивая лишением свободы на 1 год, предупредил Русяев.

Ранее юрист Алла Георгиева напомнила, что не все покупки можно вернуть в магазин. Например, продавец вправе не принять обратно то, что подпадает под один из пунктов перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену.

