Юрист Русяев объяснил, что грозит покупателю за пробу продуктов в магазине до оплаты

15 января, 19:29Общество
Фото: 123RF.com/uximetcpavel
Магазин не вправе оштрафовать или задержать покупателя, который попробовал продукт до оплаты, рассказал Москве 24 юрист Илья Русяев.
По его словам, прямого запрета на употребление продуктов в торговом зале в федеральном законодательстве нет. При этом до момента оплаты товар остается собственностью магазина. Покупатель же получает право на владение им только с момента расчета на кассе.
Проводить административное задержание охрана магазина тоже не имеет права согласно статье 27.3 КоАП РФ, отметил эксперт.
"Однако, если человек съел или выпил продукт в магазине, а потом ушел, не заплатив за него, это будет квалифицироваться как хищение. При сумме товара до 1 тысячи применят статью о мелком хищении (7.27 КоАП РФ). Штраф составит до пятикратной стоимости украденного, но не менее 1 тысячи рублей", – пояснил юрист.
Если же продукт стоил от 1 тысячи до 2 тысяч 500 рублей, оштрафовать по той же статье могут на сумму в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 тысяч, добавил специалист.
При повторном нарушении ответственность уже наступит по уголовной статье о мелком хищении (158.1 УК РФ). Она предусматривает различные виды наказаний, начиная от штрафа в размере до 40 тысяч рублей, заканчивая лишением свободы на 1 год, предупредил Русяев.
Ранее юрист Алла Георгиева напомнила, что не все покупки можно вернуть в магазин. Например, продавец вправе не принять обратно то, что подпадает под один из пунктов перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену.