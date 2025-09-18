Юрист Георгиева: продавец вправе не принимать обратно одежду без ярлыка

Фото: depositphotos/narimbur

Покупатель не может вернуть обратно в магазин вещи без ярлыка и с признаками носки даже в течение 14 дней. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

Ранее стало известно, что покупатели маркетплейсов чаще всего возвращают продавцам заказанные платья, сарафаны и солнцезащитные очки. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Георгиева напомнила, что в целом многие вещи можно вернуть продавцу даже после покупки, если не прошло двух недель.



Алла Георгиева юрист Однако для этого должны быть сохранены потребительские свойства товара. То есть, если сняты ярлыки, пломбы, видно, что вещь носили, использовали, стирали (есть потертости, зацепки и так далее), магазин имеет полное право не принимать ее обратно.

Кроме этого, прежде чем пытаться вернуть покупку, стоит посмотреть, не подпадает ли она под один из пунктов перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену (постановление Правительства РФ № 2463).

"В нем и предметы личной гигиены, такие как расчески, заколки, шиньоны, и косметика с лекарствами, ювелирные изделия, бытовая химия, пестициды, растения, продукты питания, нижнее белье, колготки и многое другое. Все это вернуть можно, только если выявлен какой-то существенный дефект, например вышел срок годности", – отметила Георгиева.

При этом юрист напомнила, что в случае с маркетплейсами отказаться от чего-либо до покупки достаточно легко – заставить приобретать заказанное продавец не может.

"Однако часто приходится видеть, как сейлеры утверждают, что технически сложные товары, например гаджеты, не могут принять обратно – их следует выкупить, а при обнаружении недостатков, вернуть после диагностики. Такое требование является нарушением закона", – подчеркнула эксперт.

