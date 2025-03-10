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10 марта, 19:06

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Юрист Билялова назвала категории граждан, имеющих право на налоговый вычет за лечение

Юрист рассказала, как получить налоговый вычет за лечение и покупку лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне могут оформить налоговый вычет за оплату лечения и покупку лекарств в личном кабинете ФНС. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анастасия Билялова.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов напомнил россиянам о возможности получить до 19 500 рублей налогового вычета за оплату лечения.

По словам Биляловой, помимо затрат на лечение, россияне также могут вернуть часть средств за покупку лекарств и полис ДМС.

"Получить налоговый вычет можно на себя, родителей или детей, в том числе усыновленных и подопечных до 18. Если же они обучаются на очной форме, то до 24 лет", – пояснила юрист.

Само понятие "налоговый вычет" подразумевает, что из уплаченных налогов будет вычитаться применимая сумма. Поэтому его может получить гражданин, который работал в этот период и за него уплачивался НДФЛ.
Анастасия Билялова
юрист

Оформить вычет проще всего в личном кабинете ФНС, например через официальное приложение.

"Необходимо просто заполнить нужные графы и приложить чеки об оплате, договор с медицинским учреждением или рецепт врача в зависимости от того, какой вычет планируется. При оформлении вычета за члена семьи нужно предоставить документы, подтверждающие родство. В отношении детей от 18 до 24 лет понадобятся документы, подтверждающие обучение по очной форме", – указала эксперт.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что россияне могут получить налоговый вычет за покупку и ремонт квартиры. Если гражданин платит НДФЛ в размере 13%, то максимальная сумма, которую можно вернуть, составит два миллиона рублей. Подать заявление можно на несколько объектов недвижимости, однако общий вычет не превысит установленный лимит.

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