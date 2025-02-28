Юрист Адамс: новый способ передачи чека покупателю заработает с 1 марта в России

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Новый способ передачи чека покупателю через сервис Федеральной налоговой службы (ФНС) "Мои чеки онлайн" заработает в России с 1 марта, рассказал генеральный юрист Давид Адамс в беседе с RT.

Юрист обратил внимание, что с 1 марта продавцы будут обязаны предоставить клиенту возможность получать электронный чек через сервис. При этом сотрудник магазина предварительно должен узнать номер телефона и электронную почту курьера, с помощью которых чек можно идентифицировать в системе ФНС.

"Продавец обязан правильно внести контактные данные покупателя в кассовую систему. Если данных нет или они не указаны, покупатель все равно получит бумажный или другой электронный чек", – рассказал эксперт.

Он отметил, что новый способ лишь дополняет уже привычные методы передачи чеков. Благодаря сервису службы все чековые выписки будут находиться в едином хранилище, что облегчит процесс возврата товара или подтверждения налоговых вычетов.

"Этот порядок закреплен в Федеральном законе от 08.08.2024 № 274-ФЗ. Закон регулирует использование контрольно-кассовой техники и передачу фискальных данных в налоговые органы", – подчеркнул Адамс.

Ранее директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков объяснил, могут ли россияне вернуть предоплату. По его словам, предоплата, в соответствии с российским законодательством, не может быть невозвратной, а услуга – неотменяемой.

Тем не менее бывают случаи, когда предварительную оплату услуги нельзя вернуть. В подобных случаях речь идет о нарушении условий договора без уважительной причины после того, как договор был подписан и исполнитель выполнил свои обязательства, а также если клиент не отказывался от услуги, а просто не воспользовался ей вовремя, объяснил эксперт.