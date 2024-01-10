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10 января, 14:57

Общество

Эксперт рассказал, можно ли вернуть деньги за подарочный сертификат

Фото: 123RF/viktoriiabielik

Россияне могут вернуть деньги за подарочный сертификат. Об этом Москве 24 рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.

"У потребителей есть право вернуть деньги за подарочный сертификат, и Верховный суд РФ это подтвердил. Это возможно, если по определенным причинам им не удалось воспользоваться. Например, у сертификата закончился срок действия или если человек не нашел в продаже подходящего товара", – пояснил эксперт.

При этом вернуть деньги может любой владелец сертификата, а не только тот, кто его приобретал.

Для возврата средств необходимо обратиться с сертификатом в компанию с соответствующими требованиями. Если отказывают, нужно написать письменную претензию на имя руководства магазина. Если она не будет выполнена, можно обратиться в суд.
Олег Павлов
председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"

Ранее россиянам рассказали, как вернуть деньги в случае приобретения несвежего товара. Рекомендуется в максимально сжатые сроки обратиться в магазин, где была совершена покупка, и устно предъявить претензию. Если продавец ее не примет, то нужно письменно оформить жалобу на имя руководителя торговой точки. Если и в этом случае последует отказ от возврата средств, то можно обратиться в Роспотребнадзор или суд.

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