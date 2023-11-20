В России разрешили наказывать интернет-магазины за аннулированный заказ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователи интернет-магазинов могут требовать возмещения ущерба в случае отмены уже оплаченного заказа. Об этом заявляет пресс-служба Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на решение Верховного суда РФ.

Как сообщили в суде, продавцы не имеют права включать в договор о дистанционной продаже условия, которые освобождают их от ответственности, так как это нарушает права потребителей.

Так, прецедентным стал случай, когда мужчина из Волгограда купил музыкальный центр и сразу же оплатил его, но через некоторое время заказ аннулировали из-за отсутствия товара, а деньги вернули. Покупатель решил подать в суд на интернет-магазин, и судья удовлетворил его иск. Однако апелляционная инстанция вмешалась и встала на сторону продавца, заявив, что условия в предложении играют более важную роль в деле.

Окончательный вердикт вынес Верховный суд России, который решил ситуацию в пользу покупателя.

"Доводы ответчика об отсутствии у него в наличии указанного в договоре товара объективными доказательствами не подтверждены", – сказано в материалах суда.

Ранее член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров выступил с инициативой увеличить срок, в течение которого покупатель может вернуть товар, приобретенный в интернете. Он предложил увеличить срок возврата онлайн-покупок с 7 до 14 дней.

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