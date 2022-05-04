Юрист рассказала, можно ли вернуть не подлежащие обмену и возврату покупки

Согласно закону о защите прав потребителей, покупатель вправе передумать и в течение двух недель отнести обратно в магазин непродовольственный товар. Но это возможно, только если он не относится к категории покупок, которые не подлежат обмену и возврату. Разбираемся, как правильно сдать вещи из этого перечня.

Особая категория

Фото: Москва 24/НикитаСимонов

Полный список вещей, которые нельзя вернуть после покупки, можно найти в постановлении правительства "Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества не подлежащих обмену". В нем есть чулочно-носочные изделия, предметы личной гигиены и лекарственные препараты – всего 14 пунктов.

"Продавец не может сам взять и решить, что какой-то его товар не подлежит обмену и возврату, если его нет в этом перечне. Делая так, он нарушает закон и надеется на юридическую неграмотность покупателей", – предупредила юрист Елена Хмелевская.

Лукавит продавец и в случае, когда говорит, что товар из невозвратного перечня нельзя принести обратно, даже если он с дефектами. Вещи плохого качества вернуть можно и ссылаться при этом надо на статью 18 закона о защите прав потребителей, в которой нет исключений.

Товар с недостатками

Если товар имеет какой-либо недостаток, то покупатель может заметить его еще в магазине или только после того, как начнет им пользоваться. В любом случае он вправе вернуть бракованную вещь продавцу.

"Например, это можно сделать, если колготки окажутся не того размера, который указан на упаковке, а средства по уходу за кожей – просроченными. Либо на этикетке духов не будут читаться буквы и цифры, нерабочей окажется помпа, или в самой жидкости обнаружится осадок", – уточнила юрист.

Бракованным также будет товар, качество которого не соответствуют заявленному в характеристике. Например, если аккумулятор телефона разряжается быстрее, чем должен, а в микроволновой печи не работает таймер.



Елена Хмелевская юрист Покупатель вправе вернуть даже лекарства в аптеку. Основанием для этого может быть негерметичность упаковки, сколы на таре, несовпадение серии и сроков годности на упаковке и препарате, дефекты маркировки, отсутствие инструкции по применению и многое другое.

Кроме этого, вернуть фармацевту можно рецептурный препарат, если работник аптеки продал его без необходимого документа. Такие лекарства могут навредить здоровью человека, поэтому их должен назначать врач.

Стоит обратить внимание, что вещь с браком нельзя отдать обратно, если продавец заранее предупредил покупателя о его наличии. Помните об этом, приобретая уцененные товары.

Условия возврата

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Потребитель также вправе выбрать условия возврата некачественной вещи. Он может попросить выдать ему уплаченные за товар деньги или сделать на него скидку, заменить покупку на аналогичную без дефектов или другой марки. В последнем случае продавец обязан сделать перерасчет цены. Еще один вариант: потребовать, чтобы магазин устранил недостатки или возместил потребителю ремонт.



Елена Хмелевская юрист Товары ненадлежащего качества можно вернуть, пока не закончится гарантия или срок годности. Если они не установлены, то не более чем через два года.

Есть еще товары, которые входят в перечень технически сложных. В этом списке есть смартфоны, ноутбуки, фотокамеры и многая другая техника. Чтобы вернуть их в магазин, надо уложиться в 15 дней после дня покупки. По истечении этого времени возврат возможен, только если был обнаружен существенный недостаток или нарушены сроки устранения недостатков.

Также можно принести обратно покупку, если потребитель из-за ремонта товара не мог пользоваться им в совокупности более чем 30 дней (в течение каждого года гарантийного срока).



Елена Хмелевская юрист Человек может вернуть вещь, даже если потерял кассовый или товарный чек. Доказать, что он купил вещь именно в этом магазине или аптеке могут свидетели.

Также доказательством приобретения может быть выписка с банковского счета об авторизации и совершении транзакции. Если покупатель пользовался дисконтной картой, данные об операции должны остаться в электронной системе магазина.