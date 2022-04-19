Эксперты рассказали, как отличить натуральные духи от подделки

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Чтобы отличить оригинальные духи или туалетную воду от подделки, следует обратить внимание на маркировку. Если она отсутствует, то с вероятностью 100% это нелегальный товар. Об этом сообщил руководитель управления безакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилл Волков газете "Известия".

По его словам, необходимо проверить товар с помощью приложения "Честный знак" и сравнить данные, которые отображаются в приложении с данными о товаре на упаковке. Кроме того, он рекомендовал обратить внимание на декларацию соответствия, данные о которой должны быть нанесены на упаковку или прилагаться к коробке.

В свою очередь, адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский пояснил, что парфюмерная продукция относится к списку непродовольственных товаров и не подлежит обмену и возврату. Тем не менее, если покупатель приобрел поддельные духи, он вправе сделать экспертизу товара. Так, если возникли проблемы со здоровьем из-за поддельной парфюмерии, специалист рекомендовал обратиться с жалобой в территориальный орган Роспотребнадзора и прокуратуру для проведения проверки деятельности продавца.

Кроме того, врач-аллерголог, иммунолог ФНКЦ ФМБА России Татьяна Борисова отметила, что возникновение аллергии после покупки очередного флакона любимых духов, может указывать на то, что приобретенный товар является подделкой. Помимо этого, следует помнить о сроке годности – по его истечении компоненты начинают вступать в непредсказуемые реакции друг с другом.

Также президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) и основатель Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Тата Гончар посоветовала покупателям духов внимательно читать их состав и избегать наличия токсинов: парабенов, сульфатов (ПАВ), свинца, триклозана и силиконов. По словам эксперта, они способны вызвать хроническое воспаление в организме, гормональные сбои и аутоиммунные заболевания.

Ранее британский эксперт по подбору ароматов Рэйчел Хаус рассказала, как продлить аромат духов. По ее словам, после нанесения духов не нужно тереть запястья друг о друга. В результате этого разрушаются химические связи, а аромат быстро исчезает. При выборе ароматизированных средств для волос Хаус посоветовала отдавать предпочтение парфюмированным мистам. Спирт, содержащийся в духах, сильно сушит локоны, что приводит к их ломкости.

Перед нанесением аромата кожу рекомендуется увлажнить кремом или вазелином. Духи можно наносить и на слегка влажную кожу после душа или ванны, чтобы парфюмерные масла лучше взаимодействовали с эпидермисом.

Эксперт отметила, что духи нужно хранить в прохладном и сухом месте вдали от прямых солнечных лучей. Чрезмерная влажность же негативно влияет на стойкость ароматов.

