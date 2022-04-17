Диетолог рассказал про главную ошибку при похудении

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Успех в похудении на 80% зависит от правильного питания, рассказал врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев.

По его словам, если не скорректировать рацион, то существует риск прибавить еще лишний вес. Эксперт пояснил, что после тренировки, как правило, улучшается аппетит, это может привести к перееданию.

"Обычно тренировка вечером, значит переедать будут на ночь, а это со всеми вытекающими. Питаться они продолжат неправильно, они же не скорректировали питание, поэтому надо обязательно начинать с коррекции питания", – сказал Калинчев в беседе с Ura.ru.

Диетолог добавил, что скорректировать рацион не так сложно. В частности, нужно заменить простые углеводы на сложные, а также исключить сладкое.

"То есть, например, завтрак и обед – это сложные углеводы. После четырех дня углеводов не должно быть. Это если человек худеет. Это база", – заключил специалист.

Ранее врач-диетолог Сергей Обложко рассказал, что главный секрет похудения заключается в умении вкусно готовить простые блюда. По его словам, необходимо знать калорийность продуктов.

Врач также советовал изучать различные рецепты, чтобы готовить, например, куриную грудку, вкусно. При этом диетолог подчеркнул, что необходимо питаться правильно, иначе будет невозможно похудеть.

