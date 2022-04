Диетологи назвали приемы, помогающие похудеть в среднем и старшем возрасте

Фото: depositphotos/VadymPastukh

Американские диетологи рассказали о приемах, которые помогут похудеть людям среднего и старшего возраста. Об этом сообщает Eat This, Not That.

Врач Сэнди Юнан Брихо рекомендовала не увлекаться сложными диетами, а просто добавить в рацион полезные продукты, которые нравятся. Также, по ее словам, необходимо придерживаться правила половины тарелки, когда половину съедаемого составляют овощи.

"Если наполнять половину тарелки овощами, вам не понадобится дополнительная порция макарон с фрикадельками, чтобы насытиться", – сказала Брихо, отметив, что овощи также обеспечат организм множеством полезных веществ.

При этом диетолог Джесси Федер призвала уменьшить порции, поскольку с годами люди становятся менее подвижными. В таком случае большие порции приводят к набору веса. По словам диетолога Кэти Томашко, в рацион взрослых людей важно добавлять по 25–30 граммов белка.

Кроме того, специалисты посоветовали обеспечивать достаточный уровень воды в организме, максимально сократить потребление сахара, заменить сладости фруктами и ягодами, а также употреблять больше клетчатки в виде гороха, отрубей, чечевицы и фасоли.

Ранее доктор медицинских наук, диетолог Лиза Янг рассказала, что стресс и недостаток сна могут стать причинами, мешающими похудеть. По словам специалиста, стресс может привести к увеличению висцерального жира из-за повышения уровня гормона кортизола.