Силами ПВО нейтрализован еще один вражеский БПЛА – Собянин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО сбили еще один беспилотник, который летел на Москву, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По его словам, на месте падения обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

Атака вражеских БПЛА на столицу началась в воскресенье, 4 декабря. По последним данным, на подлете к Москве сбит уже 41 беспилотник.

До этого сообщалось, что в ночь на 4 января средства ПВО перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. Больше всего дронов было ликвидировано в Брянской области – 37 аппаратов.