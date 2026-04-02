Курский экс-губернатор Смирнов заявил об отсутствии жизненного ресурса на 15 лет в колонии

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил в суде, что у него нет жизненного ресурса на наказание в 15 лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.

Он поддержал реплику адвоката и назвал несоизмеримой сумму штрафа и то количество лет, которое было запрошено прокурором.

"Я думаю, у меня даже такого жизненного ресурса нет. <...> Считаю, конечно, несоизмеримо высоким запрос прокуратуры с учетом досудебного соглашения", – отметил Смирнов.

Сторона обвинения запросила для него 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также потребовала назначить подсудимому штраф в 500 миллионов рублей.

Смирнов и его заместитель Алексей Дедов были задержаны в апреле прошлого года по делу о хищении миллиарда рублей. Деньги предназначались для строительства оборонительных сооружений на госгранице.

Их обвинили в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения. Затем их заключили под стражу.

Кроме того, в отношении Смирнова заведено дело о получении взятки – около 30 миллионов рублей от компаний, выполнявших работы по укреплению границы в регионе. По его словам, еще порядка 100 миллионов рублей получил экс-глава Курской области Роман Старовойт, у которого Смирнов тогда работал заместителем.

