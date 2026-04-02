02 апреля, 13:11

Экс-главы Курской области Старовойт и Смирнов получили 130 млн рублей "откатов"

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Экс-руководители Курской области Роман Старовойт и Алексей Смирнов получили около 130 миллионов рублей в качестве незаконных денежных вознаграждений от сделок, которые связаны со строительством фортификационных сооружений в регионе и восстановлением ДНР. Это следует из показаний Смирнова, сообщает ТАСС.

Показания экс-чиновника в ходе судебного заседания зачитал прокурор. В момент получения "откатов" Смирнов работал заместителем Старовойта, который возглавлял тогда регион.

По словам Смирнова, он получил около 30 миллионов рублей, а его руководитель – около 100 миллионов рублей.

Смирнов и его заместитель Алексей Дедов оказались под следствием по делу о хищении миллиарда рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений на границе с Украиной.

Им инкриминировали мошенничество в составе организованной группы с использованием служебного положения, после чего они были арестованы.

Позднее в Москву доставили других фигурантов – экс-гендиректора корпорации Владимира Лукина и его заместителя Игоря Грабина, а также главу ООО "СИЭМИ" Виталия Синьговского и директора "ТД Курск" Дениса Федорова.

В отношении Смирнова также возбуждено дело о получении взятки, по которому он заключил сделку со следствием и начал давать показания.

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

