Экс-главы Курской области Старовойт и Смирнов получили 130 млн рублей "откатов"

Экс-руководители Курской области Роман Старовойт и Алексей Смирнов получили около 130 миллионов рублей в качестве незаконных денежных вознаграждений от сделок, которые связаны со строительством фортификационных сооружений в регионе и восстановлением ДНР. Это следует из показаний Смирнова, сообщает ТАСС.

Показания экс-чиновника в ходе судебного заседания зачитал прокурор. В момент получения "откатов" Смирнов работал заместителем Старовойта, который возглавлял тогда регион.

По словам Смирнова, он получил около 30 миллионов рублей, а его руководитель – около 100 миллионов рублей.

Смирнов и его заместитель Алексей Дедов оказались под следствием по делу о хищении миллиарда рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений на границе с Украиной.

Им инкриминировали мошенничество в составе организованной группы с использованием служебного положения, после чего они были арестованы.

Позднее в Москву доставили других фигурантов – экс-гендиректора корпорации Владимира Лукина и его заместителя Игоря Грабина, а также главу ООО "СИЭМИ" Виталия Синьговского и директора "ТД Курск" Дениса Федорова.

В отношении Смирнова также возбуждено дело о получении взятки, по которому он заключил сделку со следствием и начал давать показания.