Суд арестовал экс-замгубернатора Курской области Дедова

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд в Москве арестовал на два месяца бывшего замгубернатора Курской области Алексея Дедова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

Ему отказано в удовлетворении ходатайства об избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

При этом Дедов не признавал вину в особо крупном мошенничестве. По его словам, он работал честно и не планировал скрываться, а все сооружения были построены. Кроме того, как утверждал его адвокат, вина Дедова не подтверждена материалами дела.

Дедов и бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и были задержаны 16 апреля по делу о хищении более 1 миллиарда рублей. Они являются фигурантами уголовного дела о хищении бюджетных средств, которые были предназначены для строительства оборонительных сооружений на границе субъекта с Украиной.

Против экс-главы региона и его заместителя выдвинуты обвинения в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения. Ранее суд также арестовал Смирнова на два месяца.