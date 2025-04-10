Суд продлил арест генералу Кузнецову до 11 мая

Фото: ТАСС/АР/ Alexander Zemlianichenko

До 11 мая 235-й Гарнизонный военный суд продлил арест бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, который обвиняется в получении взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на решение судьи.

Таким образом, инстанция удовлетворила ходатайство следствия.

Кузнецова арестовали 14 мая прошлого года. Суд изъял у него более 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте.

По данным следствия, в 2021–2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба, он получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу.

Позже в СМИ появилась информация, что причиной дела стала взятка, которую он получил при заключении контракта между Краснодарским высшим военным училищем с индивидуальным предпринимателем.

При этом на заседании в августе Кузнецов отказался признавать свою вину. Его адвокат Марина Финкель пообещала использовать все предусмотренные законом способы для доказательства невиновности своего подзащитного.

