Суд арестовал начальника управления Госстройнадзора ГУ Минобороны Кожевникова

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Савеловский районный суд Москвы отправил под стражу начальника управления Госстройнадзора ГУ контрольной и надзорной деятельности Минобороны России Юрия Кожевникова. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Мужчина арестован на срок 1 месяц 22 суток. Он подозревается в получении взятки.

При этом суд отказался удовлетворять ходатайство стороны защиты об избрании в отношении Кожевникова более мягкой меры пресечения – в виде домашнего ареста.

Ранее суд наложил арест на автомобиль Mercedes-Benz, принадлежащий генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину, в рамках уголовного дела.

Шамарина арестовали в конце мая 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года мужчина получил взятку от гендиректора завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха организации Елены Гришиной за увеличение объема поставок по госконтрактам для нужд МО и общее покровительство.

Изначально генерал свою вину не признал, из-за чего уголовное дело завели на основе показаний свидетелей, осужденных за мошенничество. Спустя время мужчина частично признался в содеянном.