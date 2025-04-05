По делу генерала Шамарина арестован его автомобиль Mercedes

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В рамках уголовного дела начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина суд наложил арест на его автомобиль Mercedes-Benz. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС.

"Наложен обеспечительный арест на имущество обвиняемого Шамарина – автомобиль марки Mercedes-Benz", – указано в судебном документе.

Согласно материалам дела, это единственное личное имущество обвиняемого генерала. Квартира, в которой проживает Шамарин, является ведомственной собственностью Минобороны РФ.

Шамарина арестовали в мае прошлого года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По статье ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

По данным следователей, в период с апреля 2016 года по октябрь 2023 года генерал получил взятку от гендиректора завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха организации Елены Гришиной за увеличение объема поставок по госконтрактам для нужд Минобороны РФ и общее покровительство. Средствами Шамарин распорядился по своему усмотрению.

Изначально свою вину генерал не признавал, в связи с чем уголовное дело завели на основе показаний четверых свидетелей, которые были осуждены за мошенничество. Однако позже Шамарин все же признал вину, но частично.