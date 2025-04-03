Мужчина предстанет перед судом за взятку преподавателю вуза в Москве

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Мужчина предстанет перед судом за дачу взятки преподавателю вуза в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, на юридическом направлении в одном из московских университетов обучалась девушка. Во время одной из сессий она не смогла сдать экзамен по дисциплине "правоохранительные органы", о чем рассказала своему отцу, предупредив, что ее могут отчислить из вуза.

Через некоторое время мужчина, получив номер телефона педагога, перечислил преподавателю на карту 200 тысяч рублей. После он отправил чек о совершении транзакции. Также отец девушки отправил сообщение с просьбой "решить вопрос" с экзаменом.

Педагог отказался от денег, направив их обратно мужчине. Спустя время преподаватель обратился в полицию. Отцу девушки предъявили обвинение по статье о даче взятки должностному лицу в крупном размере. Свою вину он признал.

Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

Ранее автоблогера Wengallbi задержали в Москве после его попытки дать взятку сотруднику ДПС в служебной машине. По версии следствия, мужчина не хотел, чтобы на него составляли административный протокол по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения".

Против блогера было возбуждено дело "Покушение на дачу взятки должностному лицу". Во время допроса он признал свою вину. Суд арестовал мужчину.

