Дело о мошенничестве и взятке возбуждено против экс-начальника УМВД Ростова-на-Дону

Фото: sledcom.ru

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки и мошенничестве в отношении бывшего начальника УМВД России по Ростову-на-Дону Сергея Шпака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Как уточнило ведомство, дело было заведено по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки") и части 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").

Кроме того, вместе со Шпаком следователи подозревают и оперуполномоченного одного из отделов полиции, в его отношении возбуждено дело по части 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), части 1 статьи 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей").

По данным следствия, Шпак, занимая в 2017 году пост начальника отдела полиции № 5 УМВД РФ по Ростову-на-Дону, получил взятку в виде туристических путевок на сумму свыше 260 тысяч рублей за покровительство одной из коммерческих организаций. С 2019 по 2023 год он, занимая должность замначальника, а затем начальника управления, совместно со своим подчиненным похитил около 300 тысяч рублей, которые получал оперативник в качестве заработной планы за дни его фактического отсутствия.

Кроме того, отметило ведомство, Шпак в 2020 году вместе с неустановленными лицами незаконно провел операцию на банковском счете по подложным документам.

Ранее Свердловский районный суд Белгорода назначил бывшему мэру города и экс-гендиректору АО "Белгородская ипотечная корпорация" Антону Иванову 10 лет колонии и штраф в 11,3 миллиона рублей по делу о получении взяток в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он получил в качестве взятки машину BMW 320D XDrive, компьютерную технику и телефон.

