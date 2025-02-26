Сотрудников ДПС заподозрили в получении взяток от водителей в Тюменской области

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Управление МВД по Тюменской области начало служебную проверку в связи с тем, что сотрудников дорожно-патрульной службы заподозрили в получении взяток от водителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как рассказали в региональном УМВД, несколько сотрудников МО МВД России "Голышмановский" брали взятки от автомобилистов, которые хотели избежать административной ответственности.

Если вина сотрудников ДПС подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и наказаны в установленном законом порядке. Кроме того, их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, отметили в ведомстве.

В январе 2025 года Тверской суд Москвы арестовал заместителя начальника УВД по ВАО столичного главка МВД России Сергея Бивола по делу о взятках. Согласно постановлению суда, в заключении он пробудет до 29 марта.

Между тем в Приморье задержали местного жителя, который хотел дать взятку инспектору за выдачу водительских прав. Мужчина предложил сотруднику ГАИ 75 тысяч рублей.

