Новости регионов: главу Балтийска и его зама задержали по подозрению во взяточничестве

Главу администрации Балтийска Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко задержали в Калининградской области. Их подозревают в получении взятки в крупном размере. По предварительным данным, 15 января этого года Коваленко передал Мельникову взятку на сумму больше 500 тысяч рублей взамен на общее покровительство по службе.

Тем временем в Красноярском крае пьяный водитель таранил ворота детского сада. В тот момент рядом находились дети. Машину пытались остановить несколько прохожих, позднее они смогли вытащить водителя из салона авто. На место прибыли полицейские. Мужчине грозит крупный штраф и лишение прав на срок до двух лет.



Во власти непогоды по-прежнему остаётся Крым. За сутки в некоторых районах Крыма выпало две трети месячной нормы. Особенно досталось Симферополю. Там из-за сугробов встал практически весь автотранспорт. Коммунальщиков перевели на круглосуточный режим работы.

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