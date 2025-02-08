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Новости

Новости

08 февраля, 17:30

Происшествия

Новости регионов: главу Балтийска и его зама задержали по подозрению во взяточничестве

Новости регионов: главу Балтийска и его зама задержали по подозрению во взяточничестве

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Новости мира: Трамп запланировал встречу с Зеленским на следующей неделе

Девочке, которую мужчина спас на шоссе в Подмосковье 5 февраля, исполнился 1 год

Фура перекрыла проезд по эстакаде в сторону аэропорта Шереметьево

Вандала, разбившего стекла десятка автомобилей в Митине, отправили в СИЗО

Новости регионов: глава администрации Балтийска и его зам задержаны по делу о взятке

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Спасатели потушили пожар в строящемся здании на Михалковской улице

Главу администрации Балтийска Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко задержали в Калининградской области. Их подозревают в получении взятки в крупном размере. По предварительным данным, 15 января этого года Коваленко передал Мельникову взятку на сумму больше 500 тысяч рублей взамен на общее покровительство по службе.

Тем временем в Красноярском крае пьяный водитель таранил ворота детского сада. В тот момент рядом находились дети. Машину пытались остановить несколько прохожих, позднее они смогли вытащить водителя из салона авто. На место прибыли полицейские. Мужчине грозит крупный штраф и лишение прав на срок до двух лет.

Во власти непогоды по-прежнему остаётся Крым. За сутки в некоторых районах Крыма выпало две трети месячной нормы. Особенно досталось Симферополю. Там из-за сугробов встал практически весь автотранспорт. Коммунальщиков перевели на круглосуточный режим работы.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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