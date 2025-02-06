Цех лесопромышленного комплекса загорелся на 2 тыс "квадратов" в Иркутской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Усть-Илимске Иркутской области загорелся сортировочный цех на промплощадке лесопромышленного комплекса. Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В настоящее время на месте работают 32 специалиста и 9 единиц техники. Пожар удалось локализовать. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее под Екатеринбургом произошло возгорание ангара по производству полиэтилена. Площадь достигла 2,4 тысячи квадратных метров, также частично обрушилась кровля. Позже пожар удалось потушить. Причину возгорания установят дознаватели.

До этого на западе Москвы горело строящееся трехэтажное здание. На первом этаже объекта полыхали строительные материалы и пенопласт. Спустя некоторое время пожарные смогли ликвидировать огонь.