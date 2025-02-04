Пожар в ангаре по производству полиэтилена под Екатеринбургом потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС Свердловской области"

Пожар в ангаре по производству полиэтилена в поселке Полеводство Свердловской области потушен, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ в телеграм-канале.

По данным ведомства, специалисты проливают и разбирают сгоревшие конструкции. Причину ЧП установят пожарные дознаватели.

Крупный пожар в ангаре вспыхнул утром 4 февраля. Площадь возгорания достигла 2,4 тысячи квадратных метров, также частично обрушилась кровля. Для тушения огня задействовали 50 спасателей и 17 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

До этого в жилом доме в Туапсе произошел взрыв бытового газа, после которого начался пожар, охвативший 60 "квадратов". Один человек пострадал, из здания эвакуировали 18 человек, в том числе двоих детей.