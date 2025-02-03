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03 февраля, 07:15

Происшествия

Прокуратура взяла под контроль расследование причин пожара в Марьиной Роще

Прокуратура взяла под контроль расследование причин пожара в Марьиной Роще

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Останкинская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование причин крупного пожара, произошедшего на северо-востоке Москвы.

Накануне вечером ангар в Марьиной Роще охватило пламя, которое стремительно распространилось на площади 250 квадратных метров. На 150 квадратных метрах обрушилась кровля. По предварительным данным, загорелись строительные материалы, а внутри ангара находились газовые баллоны. Очевидцы сообщали о громких хлопках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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