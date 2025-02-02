Пожар на складе в Марьиной Роще полностью потушен. Спасатели разбирают конструкции сгоревшего здания.

Огонь вспыхнул примерно в 20:00 и быстро распространился на площади 250 квадратных метров. В здании обрушилась крыша, внутри взрывались баллоны.

По словам очевидцев, пожарным было сложно добраться до очага возгорания. Для этого им пришлось лезть на крыши соседних гаражей и пилить заборы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.