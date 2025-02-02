Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 12:15

Происшествия

Роспотребнадзор расследует отравление детей на юго-востоке Москвы

Роспотребнадзор расследует отравление детей на юго-востоке Москвы

В Москве жители шести домов начали осмотр квартир по программе реновации

В Москве расследуют отравление группы детей

Не менее шести детей отравились в гостинице на юго-востоке Москвы

Новости регионов: на Камчатке введен в режим повышенной готовности из-за вулкана

Новости мира: в Калифорнии вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Прокуратура выясняет обстоятельства массового отравления детей на юго-востоке Москвы

Новости регионов: в Анапе тестируют установку для очистки песка от мазута

На 36-м километре МКАД произошло смертельное ДТП

Новости регионов: пожар произошел в отеле в Адыгее

Роспотребнадзор проводит расследование по факту отравления детей, которые приехали в Москву на хореографический конкурс. Они проживали в гостинице на улице 2-й квартал Капотни.

Прокуратура взяла ситуацию под контроль. Следователи возбудили уголовное дело и изымают продукты питания и документацию. По данным СМИ, пострадавшие обратились к врачам после употребления еды из службы доставки.

Дети находятся в больнице, их состояние прокомментировали в столичном депздраве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика