Роспотребнадзор расследует отравление детей на юго-востоке Москвы

Роспотребнадзор проводит расследование по факту отравления детей, которые приехали в Москву на хореографический конкурс. Они проживали в гостинице на улице 2-й квартал Капотни.

Прокуратура взяла ситуацию под контроль. Следователи возбудили уголовное дело и изымают продукты питания и документацию. По данным СМИ, пострадавшие обратились к врачам после употребления еды из службы доставки.

Дети находятся в больнице, их состояние прокомментировали в столичном депздраве.

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