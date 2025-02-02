В Калужской области похоронили застреленных лесников

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Калужской области"

В субботу, 1 февраля, состоялись похороны двоих убитых в Калужской области работников лесничества – заместителя директора ГКУ КО "Куйбышевское лесничество" Алексея Агеева и водителя Геннадия Богачева. Об этом рассказал замглавы Куйбышевского района Калужской области Сергея Беляй, передает РИА Новости.

"Проводили их в последний путь. <…> Со всеми почестями", – отметил он.

По словам замглавы, Агеева похоронили в поселке Бетлица, Богачева – в селе Закрутое. На похоронах были родные, близкие погибших, коллеги, представители районной администрации и регионального министерства природных ресурсов, добавил он.

Лесника Виктора Чугунова похоронили 31 января, уточнил Беляй.

Около деревни Усохи Калужской области 29 января житель региона убил трех сотрудников лесничества и поджог служебный автомобиль. Инцидент произошел на фоне того, что специалисты ГКУ КО "Куйбышевское лесничество" выявили незаконную вырубку деревьев.

По словам губернатор области Владислава Шапши, сотрудники лесничества попытались задержать злоумышленника на месте, однако тот оказал сопротивление и захватил двух заложников, которые позже были освобождены правоохранителями.

В свою очередь, убийца лесничих совершил самоубийство. Между тем СК заявил, что мужчине, застрелившему троих лесничих, посмертно проведут психиатрическую экспертизу.

По факту происшествия заведено четыре уголовных дела: по статьям "Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности", "Незаконное лишение свободы", "Умышленное уничтожение имущества путем поджога", "Незаконный оборот оружия".

Следствие уточнило, что все материалы объединили в одно производство, которое ведет отдел по расследованию особо важных дел управления СК РФ по региону.

