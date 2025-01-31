Суд арестовал мужчину, который сжег своих собутыльников в бытовке в ТиНАО

Троицкий районный суд Москвы избрал меру пресечения обвиняемому в убийстве двух человек общеопасным способом в ТиНАО, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Инстанция удовлетворила таким образом ходатайство органов предварительного расследования, заключив Александра Бондаря, обвиняемого по статье "Убийство", под стражу на два месяца. Он будет находиться под арестом до 31 марта.

Правоохранители установили, что Бондарь, находясь в строительной бытовке, расположенной на стройплощадке жилого дома, во время распития алкоголя начал ссориться с двумя своими знакомыми. Словесная перепалка переросла в драку. Затем обвиняемый вышел из помещения, после чего поджег легковоспламеняющейся жидкостью бытовку, где в тот момент спали его оппоненты. Мужчины погибли на месте происшествия из-за полученных травм.

Бондарь признал вину, уточняется в телеграм-канале московской прокуратуры, под контролем которой находится расследование этого дела. По словам фигуранта, он работал на строительном объекте в качестве охранника. При этом обвиняемый уже был ранее судим, подчеркнули представители ведомства.

Ранее житель Калужской области убил трех сотрудников лесничества и поджег служебный автомобиль. Инцидент произошел на фоне того, что специалисты ГКУ КО "Куйбышевское лесничество" выявили незаконную вырубку деревьев.

По словам губернатора области Владислава Шапши, сотрудники лесничества попытались задержать злоумышленника на месте, однако тот оказал сопротивление и захватил двух заложников, которые позже были освобождены правоохранителями. СК заявил, что мужчине, застрелившему троих лесничих, посмертно проведут психиатрическую экспертизу. Он покончил с собой.

По факту случившегося были возбуждены четыре уголовных дела. Расследование будет вестись по статьям "Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности", "Незаконное лишение свободы", "Умышленное уничтожение имущества путем поджога", "Незаконный оборот оружия".

