Застрелившего лесничих в Калужской области мужчину посмертно проверят на вменяемость

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Калужской области"

Застрелившему трех лесничих в Калужской области мужчине посмертно проведут психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает телеграм-канал регионального СУ СК РФ.

По версии следствия, пять сотрудников лесничества приехали к месту незаконной рубки леса в деревне Усохи Куйбышевского района. Когда они подъехали к дому местного жителя, он застрелил троих мужчин, а затем покончил с собой.

"Изымаются улики с места происшествия и из дома подозреваемого, по которым назначаются судебные экспертизы. В отношении фигуранта будет проведена посмертная психиатрическая экспертиза", – рассказали в СК.

О произошедшем стало известно 29 января – в полицию поступило сообщение о возгорании на дороге около деревни Усохи автомобиля "ГАЗель". В машине были обнаружены три тела с признаками насильственной смерти.

Как отметил губернатор области Владислав Шапша, сотрудники лесничества попытались задержать мужчину на месте, однако тот застрелил троих и захватил двух заложников. Позже заложники были освобождены благодаря действиям правоохранителей. По факту смерти четырех человек следователи завели уголовное дело.