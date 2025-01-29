29 января, 15:17Происшествия
Застрелившего лесничих в Калужской области мужчину посмертно проверят на вменяемость
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Калужской области"
Застрелившему трех лесничих в Калужской области мужчине посмертно проведут психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает телеграм-канал регионального СУ СК РФ.
По версии следствия, пять сотрудников лесничества приехали к месту незаконной рубки леса в деревне Усохи Куйбышевского района. Когда они подъехали к дому местного жителя, он застрелил троих мужчин, а затем покончил с собой.
"Изымаются улики с места происшествия и из дома подозреваемого, по которым назначаются судебные экспертизы. В отношении фигуранта будет проведена посмертная психиатрическая экспертиза", – рассказали в СК.
О произошедшем стало известно 29 января – в полицию поступило сообщение о возгорании на дороге около деревни Усохи автомобиля "ГАЗель". В машине были обнаружены три тела с признаками насильственной смерти.
Как отметил губернатор области Владислав Шапша, сотрудники лесничества попытались задержать мужчину на месте, однако тот застрелил троих и захватил двух заложников. Позже заложники были освобождены благодаря действиям правоохранителей. По факту смерти четырех человек следователи завели уголовное дело.
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