В Подмосковье мужчина задушил мешавшую спать сестру

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мужчина задушил сестру, которая мешала ему спать, в поселке Свердловском Лосино-Петровского городского округа, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Следственный комитет по Московской области.

Злоумышленник рассказал, что женщина испытывала недомогание, не могла уснуть и тем самым мешала ему, что привело к ссоре и убийству. Чтобы создать алиби, он вызвал медиков только через несколько дней после инцидента.

После ареста мужчина признался в содеянном, а правоохранители возбудили уголовное дело. В ближайшее время суд примет решение о мере пресечения для него.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, которого подозревают в поджоге дома и убийстве бывшей жены. Инцидент произошел в ночь на 8 января, когда он приехал к экс-супруге и увидел ее с другим мужчиной.

Тогда злоумышленник решил добраться до ближайшей заправки, где купил канистру с бензином и, вернувшись, облил крыльцо с входной дверью, а затем совершил поджог. Женщина умерла от отравления угарным газом.