В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве бывшей жены и поджоге дома

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

В Подмосковье задержан мужчина, которого подозревают в поджоге дома и убийстве бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 8 января, когда мужчина приехал к экс-супруге, которая живет в частном доме в деревне Алабушево в Солнечногорске. По данным ведомства, в этот момент бывший муж увидел в окне свою женщину с другим мужчиной. Тогда злоумышленник решил добраться до ближайшей заправки, где купил канистру с бензином и, вернувшись, облил крыльцо с входной дверью, а затем совершил поджог.

В результате мужчина успел выбежать из дома, а женщина, которая была вместе с ним дома, умерла от отравления угарным газом. Злоумышленника, совершившего поджог, удалось оперативно задержать и доставить в следственный отдел. Им оказался гражданин Молдавии 1986 года рождения.

Солнечногорская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, которое было возбуждено по статьям "Убийство, совершенное общеопасным способом и с особой жестокостью" и "Покушение на убийство двух и более лиц, не доведенное до конца по независящим причинам".

Задержанный, по информации пресс-службы подмосковной прокуратуры, подтвердил свою причастность к поджогу. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об его аресте.

Ранее в Сочи был арестован 46-летний мужчина, которого подозревают в покушении на убийство. Сторона обвинения считает, что он избил свою бывшую возлюбленную и выколол ей глаз. Убить пострадавшую не удалось, так как та оказала ему сопротивление.

