В Австралии женщина убила мужа и разрубила его на 30 кусков

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54-летняя жительница Австралии Нирмин Нуфл обвиняется в убийстве своего мужа Махмуда, который числился пропавшим без вести с мая прошлого года. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на News.com.au.

По версии следствия, супруги поссорились, после чего мать восьмерых детей убила мужчину, изрубив его на 20–30 частей. Останки женщина частично выбросила в мусор, а другие развезла по близлежащим районам. После Нуфл скрыла следы преступления, в том числе заменила напольное покрытие в доме. Кроме того, жительница Австралии отправляла с телефона своего мужа сообщения, создавая видимость его присутствия в соцсетях.

В материалах дела также указано, что Махмуд применял физическое насилие в отношении жены и имел любовницу.

Несмотря на улики, женщина отрицает свою вину. Она находится под стражей без возможности освобождения под залог. Останки мужчины до сих пор не обнаружены. При отсутствии прямых доказательств суд по данному делу состоится лишь в 2026 году.

Ранее 65-летнего Перри Курумблиса арестовали в Италии по подозрению в убийстве двух женщин, которое было совершено 47 лет назад. Как сообщали СМИ, мужчина нанес 28-летней Сюзанне Армстронг и 27-летней Сюзанне Бартлетт множественные ножевые ранения, в результате чего девушки скончались. Кроме того, мужчина обвинялся в изнасиловании одной из женщин.

