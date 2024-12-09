The Greek Herald: мужчина арестован по подозрению в убийстве двух женщин 47 лет назад

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65-летнего Перри Курумблиса арестовали в Италии по подозрению в убийстве двух женщин, которое было совершено 47 лет назад. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Greek Herald.

Инцидент произошел в январе 1977 года в Мельбурне, штат Виктория. Как передает издание, мужчина нанес 28-летней Сюзанне Армстронг и 27-летней Сюзанне Бартлетт множественные ножевые ранения, в результате чего девушки скончались. Кроме того, мужчина обвиняется в изнасиловании одной из женщин.

Как утверждают журналисты, после этого злоумышленник уехал в Грецию, а затем – в Италию, где был задержан осенью 2024 года. 3 декабря его доставили в Австралию, а на следующий день он предстал перед судом в Мельбурне. Мужчина исключает все обвинения, уточняет издание. Суд начнется в феврале следующего года.

Между тем в США могут пересмотреть приговор Эрику и Лайлу Менендесам, убившим своих родителей в доме в Беверли-Хиллз в 1989 году. По словам прокурора, поскольку на момент совершения преступлений им было меньше 26 лет, они получат право на условно-досрочное освобождение.

Менендесов приговорили к пожизненному заключению в 1996 году за убийство своих отца и матери. В свою защиту братья рассказали, что пошли на убийство из-за страха за жизнь, после того как подвергались жестокому обращению и предполагаемому сексуализированному насилию со стороны отца.

