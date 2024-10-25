Associated Press: приговор братьям Менендес может быть пересмотрен

Фото: ТАСС/ASSOCIATED PRESS/Nick Ut

Приговор Эрику и Лайлу Менендесам, убившим своих родителей в доме в Беверли-Хиллз в 1989 году, необходимо пересмотреть. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на заявление окружного прокурора округа Лос-Анджелес Джорджа Гаскона.

По словам прокурора, поскольку на момент совершения преступлений братьям было меньше 26 лет, они получат право на условно-досрочное освобождение. Братья подвергались "огромному количеству насилия в семье, в том числе домогательствам", отметил он.

"Я пришел к выводу, что, согласно закону, повторное вынесение приговора целесообразно", – сказал Гаскон, добавив, что братья уже выплатили свой долг обществу.

Теперь повторное вынесение приговора должно быть одобрено судьей, комиссия по условно-досрочному освобождению также должна будет подписать решение об освобождении братьев.

Менендесов приговорили к пожизненному заключению в 1996 году за убийство своих отца и матери Хосе и Китти Менендес в особняке в Беверли-Хиллз 20 августа 1989 года. В свою защиту братья рассказали, что пошли на убийство из-за страха за жизнь, после того как подвергались жестокому обращению и предполагаемому сексуализированному насилию со стороны отца.

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